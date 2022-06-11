Продолжаются ремонтные работы на объектах системы здравоохранения региона по программе модернизации первичного звена. В настоящее время ведутся ремонты зданий поликлиник Кандалакшской ЦРБ (Кандалакша), Кольской ЦРБ (Мурмаши) и Ловозерской ЦРБ (Ревда).

В Мурмашах будет полностью капитально отремонтировано 5-этажное здание поликлиники площадью 2750 кв. метров. В Ревде и Кандалакше капитально отремонтируют кровли и входные группы, выполнят наружную отделку фасадов, заменят оконные и дверные блоки, инженерные сети и выполнят новую внутреннюю отделку.

Техническая готовность объектов на сегодня составляет от 4 до 25%, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.