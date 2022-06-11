Мурманская область. Арктика (16+)11.06.22 12:00
Продолжаются ремонтные работы на объектах системы здравоохранения региона по программе модернизации первичного звена
Продолжаются ремонтные работы на объектах системы здравоохранения региона по программе модернизации первичного звена. В настоящее время ведутся ремонты зданий поликлиник Кандалакшской ЦРБ (Кандалакша), Кольской ЦРБ (Мурмаши) и Ловозерской ЦРБ (Ревда).
В Мурмашах будет полностью капитально отремонтировано 5-этажное здание поликлиники площадью 2750 кв. метров. В Ревде и Кандалакше капитально отремонтируют кровли и входные группы, выполнят наружную отделку фасадов, заменят оконные и дверные блоки, инженерные сети и выполнят новую внутреннюю отделку.
Техническая готовность объектов на сегодня составляет от 4 до 25%, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.
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