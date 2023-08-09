Продолжаются выезды общественников на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске во вторник состоялся выезд на осмотр городских дорог Ленинского округа, которые ремонтируются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В мероприятии приняли участие Юлия Полиэктова - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Максим Сахневич - представитель общественников в лице главы регионального исполкома Общественного народного фронта в Мурманской области, а также представители комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и подрядной организации.

Первым объектом осмотра стал участок дороги от дома №88 по улице Александра Невского до улицы Кирпичная, расположенный у детской поликлиники №5.

Дорожные работы завершены полностью, объём выполнения - более двух тысяч кв. метров асфальтирования дорожного полотна.

«Это один из первых завершённых объектов этого года. На данном участке была выполнена синхронизация с участками ремонта по нацпроекту прошлых лет – улиц Инженерная и Калинина. Работы выполнены хорошо, жители уже положительно оценили удобство и внешний вид этой дороги», - прокомментировал Олег Шаров, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства г. Мурманска.

На улице Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) завершаются работы, общее выполнение 97%. Дорожники обновили дорожное полотно и бортовые камни, отремонтировали и расширили тротуары. Совсем скоро здесь будут функционировать две дополнительные остановки общественного транспорта.

«Сегодня мы приехали на те дороги, на которые люди обращали внимание давным-давно. Отрадно видеть, что мурманские дороги становятся лучше. Мы видим, что проделан огромный пласт работ и работа проделана хорошо! Я, как представитель Народного фронта, вижу положительные сдвиги в этом направлении и впервые не могу сделать замечание про тротуары. Продуманы скосы и съезды для маломобильных групп населения, тротуары широкие и качественные. Работа проделана не на 100 процентов, а на все 200, и я думаю, что дальше будет ещё лучше», - поделился впечатлением Максим Сахневич.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершился объезд в Росляково, где уже завершён ремонт улицы Молодёжной и в завершающей стадии находится улица Советская. Подрядчик полностью обновил дорожное полотно, установил бордюрный камень, восстановил тротуары и лесенки. Для безопасности дорожного движения были устроены дорожные неровности. На улице Советской, по просьбам жителей ближайших домов сделали парковочные места и оставили въезды в гаражи свободными.

«Работа в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - комплексная. Например, в прошлом году на улице Молодежной выполнили наружное освещение, а в этом году обновили дорожное покрытие, которое раньше было в очень плачевном состоянии. При таком комплексном подходе мы и видим результат: улица Молодёжная отремонтирована во всех трёх направлениях», - отметила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru