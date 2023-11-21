«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», - Сергей Шойгу

Сегодня Сергея Шойгу, министр обороны Российской Федерации генерал армии, провёл заседание коллегии Минобороны России, которое он начал с краткого сообщения об обстановке в зоне специальной военной операции.

Сегодня Сергея Шойгу, министр обороны Российской Федерации генерал армии, провёл заседание коллегии Минобороны России, которое он начал с краткого сообщения об обстановке в зоне специальной военной операции.

Он сказал: «что группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед.

Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери.

Всего с начала месяца противник потерял свыше тринадцати тысяч семисот человек, порядка тысячи восьмисот единиц различного вооружения и военной техники.

Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдаётся в плен.

В свою очередь российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.

Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях».

Фото и видео: https://vk.com/mil