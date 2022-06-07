Продолжим восстанавливать социальные объекты и налаживать мирную жизнь на подконтрольных территориях Украины – Сергей Шойгу

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, открывая совещание, Министр обороны рассказал о ходе специальной военной операции на территории Украины. По его словам, освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман, Святогорек, а также 15 других населённых пунктов. Из них наиболее крупные – Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Также полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецк. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов.

В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики.

За последние десять дней специальной военной операции уничтожена пятьдесят одна единица зарубежной военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, двадцать одна 155-ти миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов.

За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество составляет шесть тысяч четыреста восемьдесят девять человек.

Глава военного ведомства сообщил также о проводимых мероприятиях по налаживанию мирной жизни на освобождённых территориях Донбасса.

Глава российского военного ведомства сообщил, что совместными усилиями Минобороны России и акционерное общество «Российские железные дороги» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Общая протяжённость восстановленных железнодорожных участков – 1200 километров. Открыто также автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым.

«Продолжим восстанавливать социальные объекты и налаживать мирную жизнь на подконтрольных территориях», - сказал Шойгу.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424557@egNews