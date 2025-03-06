«Продолжительная и активная жизнь»: в Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в медицинских учреждениях Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. Она внедряется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» совместно со «СберЗдоровьем», и направлена, в том числе, для достижения целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В настоящее время в поликлиниках приступили к мониторингу здоровья взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На данный момент к программе присоединилось порядка 1,6 тысячи северян. Целевая группа – 30 тысяч жителей региона с артериальной гипертонией, состоящих на диспансерном учёте», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

После включения в программу пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся под дистанционным контролем врачей. В поликлиниках в кабинетах мониторинга здоровья выдают прибор, разъясняют как им пользоваться и передавать показатели в медучреждение.

«Все данные попадают в единую систему поликлиник, где лечащий врач получает к ним доступ. Состояние пациента анализируют. При необходимости пациента могут записать к врачу для коррекции лечения, направить в кабинет неотложной помощи, вызвать врача на дом либо рекомендовать вызвать скорую помощь. Пациент находится под наблюдением от двух недель до двух месяцев с последующей оценкой состояния или необходимости дообследования», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Мурманской городской поликлиники №2 Наталья Петухова.

На следующем этапе к программе дистанционного мониторинга присоединятся пациенты с сахарным диабетом II типа, а также дети до 17 лет с отитами, находящимися на диспансерном учете.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, программа развития арктической медицины позволит нормализовать состояние пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, снизить риски развития осложнений, госпитализации, улучшить качество жизни пациентов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/