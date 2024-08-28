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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.24 14:00

Продолжительность рабочего в стране дня выросла до 11-летнего максимума

В России время, которое граждане тратят на работу, достигло максимума с 2014 года: средний показатель по стране в 2023 году продлился до 38 часов 12 минут в неделю, следует из обследования рабочей силы, опубликованного Росстатом в августе.

В пересчёте на пятидневную рабочую неделю ежедневный показатель равен 7 часам 38 минутам, приводят данные «Ведомости». Впервые за 11 лет наблюдений отметку в 37 часов пересекли женщины, у мужчин же показатель стабильно высокий - 39 часов 12 минут, говорит статистика. Также Росстат обнародовал промежуточные подсчёты за I квартал этого года: в среднем с января по март россияне трудились по 38 часов 28 минут в неделю.

Между тем доля тех, кто перерабатывает, т.е. трудится более 40 часов в неделю, уменьшается. В 2023 году она составляла 4,5%, в 2022-ом - 4,7%, в 2021 году - 5,8%. В I квартале этого года она составила 4,15%.

Рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей, отметил представитель Минтруда в ответ на запрос «Ведомостей». При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли и сферы деятельности, продолжил он. Среди причин Минтруд называет выход работников из режимов неполного рабочего времени, а также минимизацию производственных простоев. Ранее Президент России Владимир Путин говорил, что некоторые предприятия работают в три смены, чтобы обеспечивать нужды фронта.

По данным Международной организации труда, продолжительность рабочей недели в России уступает другим странам. Например, в Китае этот показатель составляет 46 часов, в Индии - почти 47 часов. Рекордсмены в еврозоне - Швейцария и Сербия (по 43 часа 18 минут), а также учтенная в базе европейского института Турция, где в неделю население отдает работе почти 48 часов. Страны, где 40-часовой порог не преодолен, в меньшинстве: это Норвегия, Дания, Финляндия и Нидерланды.

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