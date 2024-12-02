Продолжительные новогодние каникулы больше нравятся россиянам до 35 лет

В 2025 году новогодние каникулы продляться 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. 56% россиян одобряют длительный отдых в новогодние праздники. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

56% россиян довольны тем, что будут отдыхать на Новый год 11 дней, 16% — считают каникулы слишком длинными, для 21% не имеет значения, как долго продлится новогодний отдых.

Тем, что каникулы будут долгими, больше довольны женщины, чем мужчины (65 и 50% соответственно). Россиянам до 35 лет 11 дней отдыха нравятся больше, чем тем, кто старше (67% против 53% среди опрошенных старше 45 лет). Продолжительный отдых чаще одобряют те, у кого нет детей (61% против 54% среди имеющих детей).

В 2025 году мы будем отдыхать на день дольше, чем отдыхали в 2024-ом. Россиян, довольных продолжительными новогодними каникулами, стало меньше на 4 п.п., и настолько же выросло число тех, кому безразлично количество предстоящих нерабочих дней.

Время проведения опроса: 12—27 ноября 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/