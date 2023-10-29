Продукция экспортёроы Мурманской области представлена на выставке «China Fisheries and Seafood Expo 2023» в Циндао
Заполярные экспортёры трески, палтуса, мойвы, пикши, камбалы, морского ежа и его икры принимают участие в международной выставке морепродуктов и рыболовства «China Fisheries and Seafood Expo (CFSE-2023)».
Мурманскую область на выставке в китайском городе Циндао представляют четыре компании, которые представили на стенде широкий ассортимент рыбопродукции, а также икру морского ежа.
Наши предприятия смогли принять участие в выставке благодаря Центру поддержки экспорта Мурманской области при содействии министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. Центр оплатил расходы за аренду выставочной площади и застройку коллективного стенда, включая разработку дизайн-проекта.
«Представители мурманских предприятий проводят переговоры на стенде региона, а также сами активно посещают стенды других компаний на выставке, продвигая свою продукцию», – сообщила генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.
Она добавила, что мурманской продукцией на выставке активно интересуются зарубежные покупатели, в основном китайские компании.
«Наиболее востребованные для экспорта позиции – треска, палтус и мойва. Также имеется заинтересованность в икре морского ежа и непосредственно в самом еже», – уточнила Анастасия Тютина.
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международной выставке реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики.
Фото: https://gov-murman.ru