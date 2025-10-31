Продукция ГК «Норебо» среди победителей в конкурсе «FISH PACK 2025»

В Санкт-Петербурге 22-24 октября прошли VIII Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий («Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2025»).

По итогам конкура «FISH PACK 2025», который проходил в рамках «Seafood Expo Russia 2025», были отмечены самые продуманные, функциональные и эстетичные упаковочные решения в рыбной индустрии.

Торжественное награждение победителей состоялось 22 октября на главной сцене «Seafood Expo Russia» в пассаже КВЦ «Экспофорум». Среди победителей оказалась и продукция ГК «Норебо» в следующих номинациях: замороженная продукция — бакаляо «по-мурмански»; консервированная продукция — скумбрия с булгуром, фасолью, сладким перцем.

Отметим, что фабрика «Borealis» расположена на западном берегу Кольского залива в непосредственной близости к районам промысла. Пять собственных траулеров компании осуществляют регулярные поставки свежей трески, пикши и других промысловых видов из Баренцева моря. Это позволяет максимально сохранить свежесть дикой рыбы и морепродуктов и гарантировать высокое качество продукции на всех этапах производства.

«Рыбное меню» — бренд рыбодобывающего холдинга «Норебо», под которым производятся высококачественные рыбные консервы в удобной упаковке со стильным дизайном.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Норебо».