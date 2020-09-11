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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.20 15:45

Продукция нового рыбоперерабатывающего завода будет востребована за рубежом

11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия рыбоперерабатывающего завода в городе Кола. В мероприятии также приняли участие представители Росрыболовства, член Совета Федерации Константин Долгов, спикер областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян.

Сергей Дубовой поздравил компанию с началом работы предприятия и выразил благодарность всем, кто принимал участие в его создании: «Открытие завода по праву можно считать своего рода индикатором развития рыбной промышленности нашего региона. Мы увидели высокий уровень технологического оснащения производства, который соответствует самым строгим мировым стандартам. Мы гордимся, что крупное предприятие подобного уровня появилось здесь, на Кольской земле, в исконно рыбном регионе. Не менее важно, что в сегодняшней непростой ситуации с открытием нового производства решаются социальные и экономические задачи - появляются дополнительные рабочие места для северян, поступления в бюджет».

«Новый рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд» стал сегодня одним из самых лучших современных предприятий в мире и лучшим в России. И мы очень рады, что такой завод открылся именно в нашей Мурманской области. В предприятие вложили почти 2 млрд рублей инвестиций, открыли почти 200 рабочих мест. Здесь производится высокотехнологичная и доступная для наших потребителей продукция», – подчеркнул Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Новый комплекс принадлежит компании ООО «Мурман СиФуд». Проект удалось реализовать благодаря государственной программе поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли.

Общая стоимость проекта - порядка 2 млрд рублей, из которых более 450 млн рублей – кредитные средства ПАО «Сбербанк». Их использовали для закупки специализированного оборудования.

Приобретенное оборудование соответствует мировым технологическим и экологическим стандартам. Закупали его в Исландии, Швеции, Дании и Германии. Цеха автоматизированы, что упрощает процесс разделки рыбы и минимизирует риск травмирования рабочих.

Новый завод в Коле рассчитан на переработку трески и пикши, на выходе - филе, фарш, а также различная «заморозка». Примечательно, что в распоряжении компании - владельца завода собственный флот, так что с сырьем проблем не возникнет. Готовую замороженную и охлажденную рыбопродукцию намерены поставлять как за рубеж, так и на оптовые рынки России. Не забыла компания и про жителей региона. Рядом скоро откроют магазин, где по доступным ценам будет продаваться продукция предприятия.

Мощность нового завода составляет 63,7 тонны сырья в сутки. В составе комплекса предусмотрены холодильные камеры ёмкостью 3000 тонн.

Как сообщает администрация Кольского района, благодаря запуску завода в регионе появилось 170 высокотехнологичных рабочих мест. Подчеркивается, что на предприятии будут трудиться как мурманчане, так и жители района. Зарплаты выше средних по региону. Рядовой специалист будет получать порядка 60 тысяч рублей в месяц.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил, что продукция предприятия будет востребована за рубежом: «Очень важно что руководство «СиФуд» вышло за рамки инвестиционного проекта, затрачено, конечно, больше средств, чем планировалось, но они думают о будущем и о современных технологиях. Все сделано для того, чтобы продукция поступила на внутренний рынок для наших потребителей, и, конечно, она будет востребована за рубежом. Я в этом нисколько не сомневаюсь», - сказал Савчук на открытии.

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