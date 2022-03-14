Продвижение подразделений российских Вооруженных сил за сутки составило 11 километров

«Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров, - сообщил сегодня во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города.

За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России было сбито 4 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото: https://vk.com/mil?z=video-133441491_456251128%2Ff6008046cc5eb10ed4%2Fpl_wall_-133441491