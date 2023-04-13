Продюсерскому центру «Северный характер» исполнилось 10 лет! И уже «Титан»

10 лет назад был выведен на орбиту Продюсерский центр «Северный характер». Это случилось как раз в День космонавтики. Дату рождения основатели проекта не выбирали специально, но она оказалась глубоко символичной.

«Десять лет! Полёт нормальный, - говорит известный мурманский журналист Юрий Ерофеев, один из учредителей АНО, - за это время реализованы десятки культурных проектов, мурманчане познакомились с сотнями документальных и игровых фильмов, десятки тысяч северян прикоснулись к миру кинематографа. Впереди новые космические горизонты».

АНО «Продюсерский центр «Северный характер» является организатором самого северного в России Международного кинофестиваля «Северный характер», который проходит в Мурманске с 2008 года. Из этой инициативы выросло много кинематографических проектов. Сейчас АНО помогает российским и местным съёмочным группам реализовывать свои творческие замыслы на Кольском полуострове, работает как Центр развития кинопроизводства Мурманской области, является оперативным органом региональной кинокомиссии. Организует киношколы и творческие кинолаборатории для творческой молодёжи. И конечно снимает кино.

«Самая большая наша мечта, чтобы о мурманском кино заговорили в России и мире, как о культурном феномене. У нас есть замечательные писатели, журналисты, краеведы, чьё творчество обязательно вдохновит северных кинематографистов на создание захватывающих дух фильмов. Наши усилия в настоящий момент сосредоточены на том, чтоб повысить компетенции местного креативного сообщества в сфере киноискусства», - подчеркнула Светлана Солдатова, директор продюсерского центра, его основатель и учредитель.

В ближайших планах продюсерского центра – съёмки игрового фантастического фильма «Титан», где в главных ролях снимаются артисты театра Северного флота Дмитрий Пастер и Елена Варцева, организация Российской сценарной мастерской в Мурманске, подготовка большого кинопроекта в Печенгском округе, локейшен-туры для российских продюсеров и режиссёров, съёмки документальной ленты «Дом, который построил Блэк», создание киношколы в Мурманске и, конечно же, организация XV Международного кинофестиваля «Северный характер».

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».