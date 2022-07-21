Проект – мирового масштаба - на Африкандовском месторождении выбирают предварительную площадку расположения обогатительной фабрики, хвостохранилища и объектов инфраструктуры ГОКа

На Африкандовском месторождении редкоземельных металлов выбирают предварительную площадку расположения обогатительной фабрики, хвостохранилища и объектов инфраструктуры будущего ГОКа. Накануне здесь побывали представители региональной и муниципальной власти, институтов развития и инвесторы проекта.

Одно из крупнейших в мире месторождений перовскит-титаномагнетитовых руд расположено к юго-востоку от озера Имандра вблизи железнодорожной станции Африканда в Мурманской области. Проект его комплексной разработки реализует АО «Аркминерал – Ресурс», сопровождает – Корпорация развития Мурманской области. Запасы руды в Африканде оцениваются геологами более чем в 600 миллионов тонн.

«Проект развивается, мы будем дальше искать решения по максимально эффективной его реализации и «приземлению» на Африканду и Полярные Зори. Проект – мирового масштаба и в сегодняшних реалиях очень важен для российского суверенитета в ряде отраслей, в первую очередь в электронике. Он призван восполнить ту необходимую компонентную базу, которая позволит импортозаместить промышленные точки роста страны. Для региона реализация этого проекта создаст дополнительные рабочие места, дополнительные возможности по развитию. Тем более это высокотехнологичный проект, который дает толчок к мультипликативному эффекту – это и наука, и инженерия, и высокие технологии», – подчеркнула Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

В рамках проекта в 2025 году запланировано возведение горно-обогатительного комбината. Инвестор рассматривает площадку под строительство вблизи законсервированного военного аэродрома.

«Месторождение, в отличие от большинства тех, что разрабатываются в мире, комплексное. Здесь мы работаем сразу на трёх разных рынках – диоксида титана, ниобия-тантала и редких земель. Президент в своих поручениях в начале июля указал, что стране следует стимулировать производство и спрос на редкие металлы. Добычу на месторождении мы можем начинать только после того, как военная часть будет перенесена. По этому вопросу у нас есть поручение вице-премьера Юрия Трутнева о том, чтобы Минфин рассмотрел возможности финансирования переноса военной части в рамках Гособоронзаказа», – отметил Андрей Тренин, генеральный директор АО «Аркминерал-Ресурс».

Глава «Аркминерал-Ресурс» подчеркнул, что реализация Африкандского проекта в России позволит возродить целую отрасль, связанную с редкоземельными металлами, стимулировать внутренний спрос. Продукция с Кольского полуострова сможет конкурировать с доминирующими на сегодняшний день китайскими поставками. Основным внешним рынком сбыта предполагаются страны Юго-Восточной Азии, а главной логистической нитью – Северный морской путь. Как пояснил Андрей Тренин, расчётная стоимость продукции будущего ГОКа полностью оправдает перевозку по СМП.

Необходимая инфраструктура уже есть: автомобильная и железная дороги, энергия от Кольской АЭС, близко – жилая зона, обеспечена связь с портами Мурманска и Кандалакши.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках Африкандского проекта будет создано порядка 650 новых рабочих мест. По подсчётам инвестора, только за первые 30 лет разработки предприятия налоговые отчисления для Мурманской области могут достичь 50 миллиардов рублей.

«Сейчас инвестору и проектировщикам необходимо по каждой возможной локации посмотреть риски, понять, с кем что нужно согласовать. Локации будут сравниваться в поисках подходящего решения. Возможно, потребуется расширение железнодорожной станции, чтобы обеспечить фабрику. Потребуется согласование земельных вопросов с Минобороны. Также нужно будет тесно проработать вопросы электроснабжения. У нас соглашение с инвестором о сопровождении проекта и при любых возникающих вопросах Корпорация оказывает полное сопровождение и среди органов власти на региональном уровне и в том числе в продвижении на федеральном уровне проект», – подчеркнула Светлана Панфилова, генеральный директор Корпорация развития Мурманской области.

Фото Романа ВОЙНИЛО.