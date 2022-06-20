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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.22 11:00

Проект «5 шагов для городов» продлит период подачи заявок от жителей до 5 августа

Жители городов активно включились в масштабную программу ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». На данный момент от горожан пришло уже порядка 250 заявок. В связи с этим госкорпорация ВЭБ.РФ решила продлить период приема предложений от жителей до 5 августа 2022 года. Заявку можно оставить на сайте 5шаговдлягородов.рф. Об этом на площадке ПМЭФ-2022 сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Программа предлагает городам палитру быстрых, недорогих и эффективных решений, направленных на качественное преображение городской среды. Таким образом, управленческая команда города получает готовый набор простых и легкореализуемых решений, востребованных горожанами. Жители также могут принять участие в программе, их идеи могут быть отобраны в итоговый перечень проектов, реализуемых в городе.

«Сейчас идёт активная подача заявок от жителей на участие в программе. Поэтому мы решили продлить этот период до 5 августа. Заявка максимально простая, надо просто перейти на сайт и заполнить форму. Это отличная возможность повлиять на изменения в городе, реализовать то, чего так не хватает и что принесёт радость и «вдохнёт» в города энергию», - сообщила на ПМЭФ-2022 главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Напомним, в проекте уже участвует 378 городов, в том числе 100 крупнейших городов и 100 моногородов.

«Пять шагов для городов» включает в себя:

Шаг 1. «Город рядом» - создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. (Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные парки», остановочные павильоны, площадки для выгула собак).

Шаг 2. «Сохрани планету» - повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. (Например, пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание эко-троп).

Шаг 3. «Вдохни жизнь» - расширение возможностей использования городских пространств. (Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм – сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров).

Шаг 4. «Добавь энергии» - создание условий для формирования здорового образа жизни. (Например, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки).

Шаг 5. «Собери своих» - город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. (Например, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям, соревнованиям).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа была официально запущена 11 апреля этого года, при участии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, а также главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирины Макиевой, главного управляющего директора, руководителя блока аналитики и маркетинга группы «ВЭБ.РФ» Андрея Самохина.

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