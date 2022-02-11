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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.22 10:15

Проект «ArcticTED»: опубликованы ещё четыре истории инвесторов

На YouTube-канале правительства Мурманской области опубликованы новые видеоролики в стиле TED, созданные в рамках проекта «Кадры для экономики» Корпорации развития Мурманской области.

В серии видеолекций инвесторы из разных сфер деятельности рассказывают о новых возможностях, которые открываются у сегодняшних школьников и студентов в связи с запуском инвестиционных проектов на территории региона.

В серии «Профессия портовика в ХХI веке» директор по развитию береговой инфраструктуры «Русатом Карго» Ринат Камалов и руководитель проектного управления «береговая инфраструктура» этой компании Никита Гафаров рассказали о возможностях для мурманских студентов и школьников и о перспективах профессии портовика.

В серии «Уехать нельзя остаться» руководитель проектов Кольской ГМК Павел Егоров представил опыт участия в реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству металлургического завода.

В серии «Не бывает маленьких идей» основатель сети арктических пельменных Виктория Орлова (Pelmen House) поделилась историей о том, как мечта заняться интересным делом привела к запуску необычного бизнес-проекта, известного далеко за пределами Мурманска.

А в выпуске «Как я продаю любовь к Северу и получаю удовольствие от жизни» сооснователь компании «Студеный берег» Руслан Таран рассказал о строительстве его командой современных баз отдыха в самых красивых местах Кольского полуострова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее на YouTube-канале правительства была опубликована пилотная серия «ArcticTED» под названием «Мегапроекты делают обычные люди». В шестиминутном видео заместитель генерального директора компании «Морской порт Лавна» Максим Николаев рассказал об опыте работы в крупной компании, реализующей масштабный проект Мурманского транспортного узла.

Цель арктических лекций в стиле TED – мотивировать молодежь выбирать Мурманскую область для жизни, учебы и карьерного роста. При этом формат TED выбран не случайно. Это популярная во всем мире форма публичных выступлений, во время которых спикеры делятся личным опытом.

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