Проект «Арктическая школа» меняет образовательные учреждения Мончегорска к лучшему

В Мончегорске продолжается обновление пространств в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа». В этом году в городе трудовой доблести реализуют 6 проектов в школах и учреждении дополнительного образования.

Председатель Совета депутатов города Мончегорска Ольга Островецкая вместе с начальником Управления образования Ириной Солтан 11 июня осмотрела ход работ в школе №14 по улице Комсомольская, 24 и в Центре развития творчества детей и юношества «Полярис» по улице Ферсмана, 7.

Как сообщает monchegorsk.gov-murman.ru, в школе №14 в одном из кабинетов создают пространство для обучения управлением БПЛА. 1 июня заключён договор с подрядчиком и сейчас идёт демонтаж. Договор на поставку современного оборудования уже заключен. Работы закончат к 1 августа, а это значит, что 1 сентября ученики школы смогут приступить к изучению нового предмета.

«Полярис» стал первым учреждением дополнительного образования в Мончегорске, где реализуется проект «Арктическая школа». Здесь создадут профессиональный тир «Точно в цель», который поспособствует развитию юнармейского движения, а также станет местом для проведения городских соревнований по стрельбе среди школьников. В планах - открыть тир на платной основе для всех желающих.

Сейчас на объекте работает подрядчик, который уже заменил окна в помещении и занимается отделочными работами.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543392/#&gid=1&pid=5