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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 13:30

Проект «Арктический вкус» поддержан Центром кластерного развития Мурманской области

Проект «Арктический вкус» – коллаборация между ООО «Арктический вкус» и индивидуальным предпринимателем Дмитрием Кальчуком, производящими варенье и джемы, соки и сиропы из арктических дикоросов, а также занимающимися изготовлением Иван-чая и снеков из оленины. Участники производственно-пищевого кластера Мурманской области обратились в региональный Центр кластерного развития за поддержкой с целью получения маркетинговой услуги по позиционированию и продвижению группы проекта в социальной сети ВКонтакте.

После получения поддержки у предпринимателей в первой половине 2023 года отмечено увеличение спроса на продукцию компании и выручки от её реализации на 20% в сравнении с предыдущим годом.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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