Проект «Бизнес резиденция»: команда Печенгского округа приступает к практической реализации инвестиционного профиля территории

Более 20 переговоров с потенциальными инвесторами, разработка двух туристических маршрутов, создание системы сопровождения инвестпроектов – таков итог работы инвестиционной команды Печенгского округа в рамках завершившегося на днях в Никеле проекта «Бизнес резиденция: Печенгский округ. Территория роста».

На протяжении пяти месяцев участники проекта – муниципальный инвестиционный уполномоченный, представители инвесткоманды округа, эксперты института развития «Вторая школа» и сотрудники Кольской ГМК – работали над вопросами практической реализации инвестиционного профиля территории, разработанного в 2024 году в соответствии с Региональным инвестиционным стандартом.

Команда сформировала проекты, подразумевающие инвестиции в территорию на сумму более 200 млн рублей. Ключевым событием стало подписание соглашения о намерениях по созданию сети постаматов для улучшения логистики и доступности товаров для жителей Печенгского округа.

«Развитие логистической инфраструктуры — один из наших ключевых приоритетов. Проект не только решит острую проблему доступности товаров для жителей отдалённых посёлков, но и создаст новую, современную услугу на нашей территории. Мы видим в этом прямую социальную и экономическую выгоду для округа», — отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, инвестиционные уполномоченные работают в каждом муниципальном образовании региона и помогают решать проблемы предпринимателей при реализации инвестиционных проектов на местах. Полный список контактов размещён на Инвестиционном портале Мурманской области.

