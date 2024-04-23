Проект благоустройства Мурманской области вошёл в федеральный реестр лучших практик 2023 года

По итогам 2023 года 85 регионов страны направили 415 заявок в Минстрой России как примеры лучших практик в благоустройстве. Конкурсная комиссия отобрала 50 лучших проектов и включила их в федеральный реестр.

«Оба проекта, отмеченные на федеральном уровне, были реализованы в Кировске, мы надеемся, местные жители тоже успели по достоинству оценить благоустроенные пространства. При создании сквера «Кукисвумчорр» хотелось, чтобы каждый желающий мог посещать его вне зависимости от погодных условий. На территории много места для активного отдыха, созданы игровые объекты для детей разного возраста, учтены особенности местности – в концепции использованы природные материалы, включая дерево, которое позволило повысить привлекательность сквера среди кировчан. Он стал запоминающимся и узнаваемым объектом, который пользуется популярностью. Кроме того, успешно реализован проект по сохранению памятного знака «Кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне» и благоустройству прилегающей к нему территории», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Отбор лучших практик проходит по пяти номинациям. Проекты, включенные в реестр, получили положительную оценку большинства членов экспертного совета при Минстрое России по формированию комфортной городской среды. Эксперты оценивали заявки регионов по многим параметрам, включая их влияние на улучшение качества городской среды, качество реализации проекта, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Формирование реестра лучших практик даёт возможность посмотреть, как реализуются проекты благоустройства в других субъектах, обратить внимание на креативность и форматы исполнения разных общественных пространств, обменяться друг с другом опытом и лучшими практиками.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, первый реестр лучших практик благоустройства был сформирован в 2017 году. Регионы, участвующие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», каждый год направляют в Минстрой России информацию не менее чем о двух лучших реализованных практиках местного благоустройства.

Ознакомиться с лучшими практиками благоустройства можно на портале gorodsreda.ru.

Фото: https://gov-murman.ru