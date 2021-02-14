Проект благоустройства парковой зоны в Долине Уюта Мурманска обсудили с экспертным сообществом

Вчера в Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча специалистов регионального Vинистерства градостроительства и благоустройства и Центра городского развития Мурманской области с архитекторами, экологами и представителями общественных организаций. Главная тема обсуждения - концепция благоустройства пустыря возле Долины Уюта по проекту Валерия Васильева из Санкт-Петербурга, который победил в международном конкурсе в 2020 году. Напомним, речь идёт о развитии парковой зоны, расположенной по границам улиц Ломоносова и Морской, Лыжного проезда и Кольского проспекта.

«Мы хотим услышать все мнения. Я подчеркиваю, что это только концепция, и нам необходимо вносить в неё коррективы и изменения с учётом мнения архитектурного сообщества, экологов, общественников и, конечно, жителей Мурманской области», - сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, участники встречи, работая в малых группах, выработали свои предложения, которые могут быть внесены в общую концепцию проекта по благоустройству парковой зоны в Долине Уюта. Следующим шагом станет общественное обсуждение концепции с жителями региона. Встреча назначена на 21 февраля. О месте и времени будет сообщено дополнительно.