Проект «Бумажная помощь»: в Мурманской области средства от сбора макулатуры будут направлены на развитие адаптивных видов спорта
В феврале текущего года средства, полученные от реализации макулатуры в рамках проекта «Бумажная помощь» в Мурманской области, будут направлены на поддержку и развитие адаптивного спорта в регионе.
Проект «Бумажная помощь» реализуется в Кольском Заполярье с 2021 года: экологическая благотворительная организация «Зелёный полюс» устанавливает боксы для сбора макулатуры в общественных местах. Денежные средства, вырученные от реализации бумажного вторсырья, направляются на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.
На сегодняшний день в регионе экомодули расположены по адресам:
Мурманск
ул. Нахимова, 14;
просп. Героев-североморцев, 68;
просп. Героев-североморцев, 2;
ул. Седова, 14;
проезд Связи, 8;
просп. Ленина 32;
просп. Кирова, 23а;
ул. Радищева, 2;
ул. Рогозерская, 4;
ул. Шевченко, 34;
ул. Крупской, 38.
Кола
просп. Советский, 50.
п.Молочный
ул. Молодеёная, 12.
Ещё более 50 экомодулей планируется разместить до конца февраля.
Проект «Бумажная помощь» получил широкую поддержку населения, северяне активно участвуют в сборе вторсырья. Горожане предлагают организовать вывоз бумаги из квартир, желание сдать макулатуру появилось и у коммерческих организаций. Объёмы собранного вторсырья продолжают расти.
Объём установленных контейнеров составляет 200 кг. В зависимости от места установки и активности граждан планируется вывозить от 150 до 600 кг макулатуры с одного модуля ежемесячно. Перерабатывать вторсырьё будут на целлюлозных комбинатах в других регионах.
Сегодня организация ведёт подготовку презентационного ролика о проекте «Бумажная помощь», а на киностудии «Союзмультфильм» планируется выход многосерийного мультипликационного фильма об экологии и бережном отношении к природе.
Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, всего за время работы проекта «Бумажная помощь» в регионах России собрано более 1500 тонн макулатуры, на лечение и реабилитацию направлено 3,5 млн рублей.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439238/#&gid=1&pid=1