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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.22 13:00

Проект «Бумажная помощь»: в Мурманской области средства от сбора макулатуры будут направлены на развитие адаптивных видов спорта

В феврале текущего года средства, полученные от реализации макулатуры в рамках проекта «Бумажная помощь» в Мурманской области, будут направлены на поддержку и развитие адаптивного спорта в регионе.

Проект «Бумажная помощь» реализуется в Кольском Заполярье с 2021 года: экологическая благотворительная организация «Зелёный полюс» устанавливает боксы для сбора макулатуры в общественных местах. Денежные средства, вырученные от реализации бумажного вторсырья, направляются на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

На сегодняшний день в регионе экомодули расположены по адресам:

Мурманск

ул. Нахимова, 14;

просп. Героев-североморцев, 68;

просп. Героев-североморцев, 2;

ул. Седова, 14;

проезд Связи, 8;

просп. Ленина 32;

просп. Кирова, 23а;

ул. Радищева, 2;

ул. Рогозерская, 4;

ул. Шевченко, 34;

ул. Крупской, 38.

Кола

просп. Советский, 50.

п.Молочный

ул. Молодеёная, 12.

Ещё более 50 экомодулей планируется разместить до конца февраля.

Проект «Бумажная помощь» получил широкую поддержку населения, северяне активно участвуют в сборе вторсырья. Горожане предлагают организовать вывоз бумаги из квартир, желание сдать макулатуру появилось и у коммерческих организаций. Объёмы собранного вторсырья продолжают расти.

Объём установленных контейнеров составляет 200 кг. В зависимости от места установки и активности граждан планируется вывозить от 150 до 600 кг макулатуры с одного модуля ежемесячно. Перерабатывать вторсырьё будут на целлюлозных комбинатах в других регионах.

Сегодня организация ведёт подготовку презентационного ролика о проекте «Бумажная помощь», а на киностудии «Союзмультфильм» планируется выход многосерийного мультипликационного фильма об экологии и бережном отношении к природе.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ,  всего за время работы проекта «Бумажная помощь» в регионах России собрано более 1500 тонн макулатуры, на лечение и реабилитацию направлено 3,5 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439238/#&gid=1&pid=1

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