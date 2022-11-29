Проект бюджета города Мурманска на 2023 год принят депутатами в первом чтении

Сегодня состоялось 41 заседание Совета депутатов города Мурманска. Депутаты рассмотрели 12 вопросов, одним из главных пунктов стало обсуждение проекта бюджета города Мурманска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

- Мы сохраняем социальную ориентированность бюджета и обязательно продолжим реализацию национальных проектов и муниципальных программ, стратегического плана «На Севере - жить», - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Например, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжится обновление дворовых территорий и общественных зон, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году планируется отремонтировать 20 участков дорожной сети. Продолжится и строительство школы на 500 мест на улице Советской, а возле ледовой арены «Метеор» появится физкультурно-спортивный комплекс.

Среди прочих вопросов депутаты обсудили проект внесения изменений в бюджет муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23759&page=1