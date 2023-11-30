Проект бюджета города Мурманска на 2024-й и последующие два года принят в первом чтении

Сегодня состоялось 52-е заседание Совета депутатов города Мурманска. В повестке было 10 пунктов. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стал прогнозный план приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2024-2026 годы.

Решением депутатов в план включена приватизация АО «МРИВЦ» и АО «Фармация Мурманска». В структуру АО «Фармация Мурманска» входит 17 аптек и 4 аптечных пункта.

- Учитывая социальную важность для горожан, 25% + 1 акция останется у муниципалитета. Это значит, что приватизация аптечной сети однозначно подразумевает сохранение льгот и уникальной функции по изготовлению рецептурных препаратов, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Также депутаты приняли в первом чтении проект бюджета муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025-го и 2026 годов. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования город Мурманск на 2024 год составил 21882183,8 тысячи рублей, общий объём расходов - 23111821,7 тысячи рублей, размер дефицита - 1229637,9 тысячи рублей.

Публичные слушания по бюджету назначены на 19 декабря.

Фото: htps://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26209&page=1