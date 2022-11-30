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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 13:30

Проект бюджета на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годы принят в первом чтении большинством депутатов Мурманской областной Думы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, обсуждение бюджета в первом чтении состоялось вчера на очередном заседании Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты областной Думы, депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Кусайко, заместители губернатора области Елена Дягилева и Владимир Евменьков, представители профильных министерств региона, прокуратуры, средств массовой информации. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Проект на 2023 год и плановый периоды 2024 и 2025 годы принят в первом чтении большинством депутатов.

Важно отметить, что все социальные обязательства будут исполнены. Так, на здравоохранение предусмотрено 17,5 млрд рублей. В первую очередь средства направят на полное выполнение социальных обязательств: оказание населению медпомощи, не включенной в программу ОМС, льготные лекарства для отдельных категорий граждан, оплату труда работников медицинских организаций части повышенных «северных надбавок», мероприятия по привлечению кадров. Мероприятия по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона усилены новыми мерами социальной поддержки. В 2023 году продолжатся мероприятия по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

На социальную поддержку запланировано более 20 млрд рублей: расширены категории получателей, увеличены размеры выплат, введены новые виды помощи.

«В части социальной поддержки бюджет на 2023 год не только не уменьшен, но и увеличен по ряду статей. Это обусловлено появлением новых мер и расширением круга их получателей. Так, выплата детям с фенилкетонурией стала ежемесячной и теперь привязана к величине прожиточного минимума. По достижении совершеннолетия гражданам с этим генетическим заболеванием предусмотрена ежегодная выплата в размере величины прожиточного минимума», – отметил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ назначили и донорам. Федеральные льготники будут получать 100% компенсацию расходов по квартплате. Дополнительная мера социальной поддержки на оплату ЖКУ в виде ЕЖКВ установлена и для тружеников тыла.

В будущем году планируется продолжить обновление и преобразование образовательных пространств в рамках проекта «Арктическая школа». На эти цели в проект финансового документа заложили 100 млн рублей. Продолжится программа по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях. На это тоже предусмотрено 100 млн рублей. В новом году предстоит завершить ремонт в средней школе №12 столицы Северного флота и провести капитальные ремонты в трех школах Североморска и Кандалакши. Важно, что проектом областного бюджета предусмотрено 500 млн рублей на организацию отдыха и оздоровление юных северян. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также 100 млн рублей будет направлено в 2023 году на реализацию инициатив жителей Мурманской области. С 1 декабря в регионе стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке инициатив «На Севере – твой проект». Проекты могут быть самыми разными: от ремонта входных групп и подъездов в многоквартирных домах до благоустройства объектов культуры, образования, физкультуры и спорта, молодёжной политики.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26589/

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