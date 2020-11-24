Проект бюджета ТФОМС одобрили на заседании правительства Мурманской области

Сегодня на заседании регионального правительства, в котором приняли участие и депутаты областной Думы, обсудили вопросы обязательного медицинского страхования. Глава ТФОМС Сергей Маган представил проект бюджета организации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Что касается бюджета Территориального фонда, предлагаю, не принять к сведению, а одобрить его на заседании правительства Мурманской области. Руководителю фонда – обеспечить сопровождение его принятия в качестве уже областного закона», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Сергей Маган сообщил, что проектом бюджета в 2021 году доходы и расходы прогнозируются в сумме около 18,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят более 66 млн рублей с учетом штрафов, санкций и возмещения ущерба.

Поступления прочих неналоговых доходов, зачисляемых в нормированный страховой запас фонда для финансирования мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медоборудования, прогнозируются в сумме более 59 млн рублей.

По словам Сергея Магана, в этом году дополнительно выделялись средства из федерального бюджета на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения в общей сумме порядка 10 млн рублей. На мероприятия по ликвидации кадрового дефицита – 175,8 млн рублей, а на дополнительное финансирование в связи с чрезвычайной ситуацией с COVID-19 – 179 млн рублей.

Расходы на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы в 2021 году составят порядка 17,6 млрд рублей, а не установленной базовой программой ОМС – 557,8 млн рублей.

Глава ТФОМС отметил, что в государственную Думу внесён законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», принятый во втором чтении и предусматривающий ряд изменений. Так, новым участником ОМС становится Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, в соответствии с внесенным на рассмотрение законопроектом также подведомственные федеральным органам власти медорганизации и те медучреждения, функции учредителя у которых выполняет правительство РФ в части оказания медпомощи в круглосуточном и дневном стационаре, денежные средства будут получать от ФФОМС, минуя страховые медицинские организации.

В обсуждении вопроса приняли участие первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, вице-спикер Наталия Ведищева, председатели профильных комитетов Думы Борис Пищулин и Надежда Максимова в режиме онлайн.

Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» был принят к рассмотрению региональным парламентом 17 ноября по решению Совета областной Думы под председательством спикера Сергея Дубового.

– Был утверждн календарный план рассмотрения проекта бюджета. Профильные комитеты Думы уже приступили к обсуждению госпрограмм, которые планируются реализовать в ближайшие пять лет. С 25 ноября по 8 декабря будут приниматься предложения по проекту документа от участников публичных слушаний, а 10 декабря ожидается обсуждение законопроекта на заседании Думы в первом чтении,- прокомментировал итоги обсуждения Владимир Мищенко.