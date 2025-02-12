Проект ЦДОД ЗАТО город Заозерск «Туристско-краеведческая экспедиция «Хребет Муста-Тунтури» занял 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся. Конкурс проходил с 9 по 31 января, в нём участвовали команды образовательных учреждений, совершивших походы и экспедиции в 2024 году.
По результатам оценки отчётов об экспедициях конкурсантов места распределились следующим образом:
1 место - «Туристско-краеведческая экспедиция «Хребет Муста-Тунтури», руководители Ирина и Игорь Каламаевы, Центр дополнительного образования детей» Заозерска;
2 место - «Краеведческая экспедиция «Подвиг Заполярья. Маршрутами памяти», руководители Ольга Ха, Центр детского и юношеского туризма, Мурманск и Артур Терехов, Арктический просветительский центр;
3 место - «Региональная эколого-краеведческая экспедиция в Ловозерском районе», руководители Сергей Халецкий, Фёдор Семьин, Сергей Утков, Центр образования «Лапландия».
Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457272874%2Fb674c5d2af0e3e24d3