Проект Центра компетенций ГК «Роскосмос» Мурманского арктического университета получил поддержку Российского научного фонда

Среди победителей регионального конкурса РНФ из Мурманского арктического университета стоит особо отметить проект по созданию регионального портала мониторинга опасных явлений природного и антропогенного происхождения Мурманской области. Этот проект, получивший трёхлетнее финансирование на его реализацию, состоит из трёх крупных задач.

Первая – разработка геоинформационного веб-приложения – региональный портал спутниковых данных и результатов геофизических моделей – для исследования и мониторинга состояния окружающей среды Мурманской области и прилегающих акваторий.

Вторая – разработка и адаптация спутниковых продуктов и продуктов беспилотных авиационных систем и методов восстановления геофизических параметров для решения региональных задач, а также региональных моделей динамики опасных явлений.

Третья – проведение пилотного мониторинга и исследования изменчивости окружающей среды и опасных явлений на основе спутниковых данных и моделирования.

Данный проект является непосредственным дополнением к совместному проекту ГК «Роскосмос» с Мурманским арктическим университетом по созданию на базе последнего Центра компетенций в области результатов космической деятельности.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, выигранный проект РНФ не просто имеет возможность к реализации на самом современном мировом уровне. Опыт создания регионального портала мониторинга опасных явлений природного и антропогенного происхождения будет иметь возможность распространения для нужд всех субъектов Российской Федерации, в том числе в области поддержки принятия прогнозных решений для ситуационных центров регионов, для муниципального управления и хозяйственной деятельности организаций.

Как уже сообщалось, ГК «Роскосмос» создаёт летом 2024 г. полностью технически оборудованную лабораторию Центра компетенций с лицензионным программным обеспечением для обработки данных и возможностью прямого доступа к информации от ГК «Роскосмос».

Фото: https://gov-murman.ru