Проект Центральной городской библиотеки г. Мурманска победил в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Победителем стал литературный фестиваль «КнигоЛед». Мероприятия фестиваля пройдут в ноябре 2023 года и будут направлены на популяризацию русской литературы и авторов, пишущих на русском языке.

Как сообщает администрация города Мурманска, в программе фестиваля - встречи с писателями и презентации книг, лекции и дискуссии, творческие мастер-классы и литературные баттлы, концерты-квартирники, квизы и викторины.

Площадки будут посвящены разным направлениям: современной русской прозе, русским комиксам и графическим романам, детективам и триллерам, научно-популярной литературе, фантастике и детской литературе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25286&page=1