Проект «Цифровые профессии»: северяне могут получить IT-образование при поддержке государства

Жители Мурманской области могут освоить востребованные IT-профессии, воспользовавшись скидкой от государства в рамках проекта «Цифровые профессии» национальной программы «Цифровая экономика». Заявки на обучение уже подали более 600 северян.

Господдержка позволяет получить образование в IT-сфере со скидкой от 50 до 100% в зависимости от льготной категории: безработные, состоящие на учёте в центре занятости, и инвалиды – скидка 100%; родители детей до 3-х лет при наличии зарплаты ниже средней по региону, граждане без работы и не состоящие на учёте в центре занятости – скидка 75%; работники бюджетных организаций, студенты и граждане с зарплатой ниже средней по региону – скидка 50%.

Записаться на курс со скидкой могут граждане старше 16 лет, не достигшие пенсионного возраста, имеющие среднее или высшее профессиональное образование или получающие его в настоящий момент.

Выбрать можно из более чем 100 курсов. Самые популярные среди программ – «Инженер по тестированию», «Python-разработчик», «Интернет-маркетолог», «Дизайнер интерфейсов», «Специалист по Data Science+», «Основы тестирования ПО».

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, если самостоятельно выбрать трудно, то определиться с направлением поможет вебинар от компании «GeekBrains», который пройдёт онлайн сегодня, 10 августа, в 19.00. Записаться на онлайн-мероприятие можно по ссылке.

Подробная информацию о национальной программе доступна на портале «Госуслуги», там же можно оформить заявку на обучение.