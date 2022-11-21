Проект детской школы искусств из Гаджиево получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив

В городе моряков-подводников для юных жителей Мурманской области готовится серия просветительских и конкурсных мероприятий в рамках проекта «Музыка. Родина. Память» Детской школы искусств города Гаджиево.

Мероприятия, получившие поддержку Президентского фонда культурных инициатив, направлены на формирование, воспитание и сохранение чувства патриотизма и любви к своей большой и малой родине, гордости за историческое прошлое и настоящее страны через участие в исполнительских конкурсах.

Проект объединяет в себе несколько инициатив, а именно проведение тематических фестивалей, конкурсов и мастер-классов. В декабре стартует ХХ Открытый конкурс инструментальной музыки имени М. Гаджиева учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств региона. В феврале юные северяне смогут попробовать свои силы в фестивале-конкурсе «Играют и поют мальчики», посвященном празднику Дня защитника Отечества. Во время подготовки конкурсного номера участники расширят свои познания о военных событиях разных лет, истории возникновения военных костюмов, сложившихся боевых традициях, фронтовой дружбе и взаимовыручке. В марте состоится фестиваль инструментальной музыки имени Героя России Сергея Преминина.

В рамках проекта «Музыка. Родина. Память» в Детской школе искусств города Гаджиево уже стартовали мастер-классы «Игра на музыкальных инструментах», которые проводят преподаватели Мурманского колледжа искусств. Профессионалы делятся своим мастерством с учащимися со всей Мурманской области, демонстрируют на практике эффективные методы и приемы разучивания музыкальных произведений. Выездные консультативно-методические мероприятия – одна из форм общения колледжа и школ искусств области, благодаря которым учащиеся могут получить ценные знания об искусстве и навыки исполнительства в привычных для них условиях образовательного процесса. Серия занятий продлится до марта 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, часть конкурсов в рамках проекта предполагает как очную, так и заочную форму участия. Опыт личного взаимодействия во время проведения мероприятий смогут получить юные жители Мурманской области. К участию в заочном формате приглашаются молодые таланты со всей России, а также из стран ближнего зарубежья.

Подробнее о мероприятиях проекта можно узнать на официальном сайте в разделе «Конкурсы».

Фото: https://gov-murman.ru