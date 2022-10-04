Проект «Душа с душою говорит» в Мурманской области выходит на финишную прямую

30 сентября активисты Единого волонтерского центра Мурманской области передали порядка 50 картин художников – профессионалов и любителей – в психоневрологический интернат №1 города Апатиты в рамках проекта «Душа с душою говорит». Цель проекта – подарить частичку творчества нуждающимся во внимании людям и украсить произведениями искусства помещения, где они проводят большую часть времени.

В проекте участвуют как профессиональные художники, так и учащиеся детских школ искусств. Среди работ, привезённых в Апатиты, есть картины, которые написали художники во время пленэра на фестивале «Том Сойер фест». Подопечные интерната с удовольствием выбрали для украшения своих комнат холсты с изображением «Русалочки» – здания над сохранением которого второй год работают волонтеры. А после для подопечных интерната состоялся творческий мастер-класс под руководством мурманской художницы Любови Владыкиной.

«Суть проекта «Душа с душою говорит» во внимании, которое уделяют художники и волонтеры. Подопечные интернатов ограничены в общении, особенно это чувствовалось в пандемию. Теперь, когда обстановка позволяет, мы можем не просто передать картины, но и интересно провести время вместе. Такое общение во время мастер-классов важно и для волонтеров. Несмотря на простую идею, проект очень важен с воспитательной точки зрения, он учит быть добрее к окружающим», – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Такие мероприятия помогают снять накопившуюся психологическую нагрузку. Нашим подопечным важно иметь что-то своё, не общее – поэтому они с удовольствием выбирают картины и участвуют в мастер-классе. Спасибо волонтерам за этот день», – сказал директор психоневрологического интерната Андрей Котов.

Мурманская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к проекту в 2021 году, а сегодня «Душа с душою говорит» объединяет Тверскую, Ростовскую, Московскую, Новосибирскую области и другие регионы. Участники проекта – художники – приносят картины, а волонтеры их оформляют, упаковывают и передают в учреждения. Почти за два года добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области передали одиноким северянам, находящимся на попечении в домах-интернатах порядка 500 картин для украшения комнат и общих зон учреждений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в следующий, заключительный, этап проекта волонтеры планируют отправиться в социальные учреждения на юге Кольского полуострова. Мурманская область станет первым регионом, где проект закроет все социальные учреждения для людей старшего возраста и инвалидов. Сбор картин открыт, приносить их можно в Единый волонтерский центр, предварительно связавшись с центром через сообщения официальной группы в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru