Проект экологической диспетчерской ММТП стал лауреатом международного конкурса разработок для Арктики

Дипломы за подписью Министра энергетики РФ А.В. Новака вручены заместителю директора по логистике – директору по управлению портовыми активами АО «СУЭК» Александру Масько, техническому директор АО «ММТП» Евгению Гуляеву, главному экологу АО «СУЭК» Елене Севостьяновой, начальнику службы информационных технологий, связи и автоматизации АО «ММТП» Вячеславу Дайнеко и ведущему инженеру по охране окружающей среды службы экологической безопасности АО «ММТП» Ирине Ковалевой.

«В нашей компании вопросам экологии всегда уделяют большое внимание. И данная награда – подтверждение тому, что мы движемся в правильном направлении. Согласно проекту, в Мурманском морском торговом порту разработан, смонтирован и запущен в работу аппаратно-программный комплекс, позволяющий строить прогноз распространения взвешенных веществ в атмосферном воздухе на основе действующих нормативных документов. Экологическая диспетчерская вобрала в себя как самые перспективные наработки в области компьютерных решений и автоматизации, с элементами прогнозирования ситуации, так и возможность контроля и корректировки действий системы в режиме онлайн, в зависимости от рабочей ситуации», - отметил Александр Масько.

Таким образом, задействован целый набор датчиков: контроля по пыли, контроля шума, метеопост, газоанализатор, пост контроля уровня моря и мобильные влагомеры. Помимо этого, в задачу «экологического диспетчера» входит непрерывный мониторинг экологической ситуации на производственной площадке и на границе санитарно-защитной зоны с помощью нескольких десятков видеокамер. Проект по достоинству оценили члены комиссии, в состав которой вошли лауреат Международной премии «Глобальная энергия», академик РАН Алексей Конторович и заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

Конкурс проводится с 2014 года и поддерживается правительством Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации. Его цель – найти талантливых людей, поддержать инновационные проекты, раскрыть творческий потенциал участников, внедрить в производство разработки ученых и изобретателей, а также повысить качество подготовки специалистов и создать кадровый резерв.