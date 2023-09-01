Проект «Элвуд Трэвел», организующий туры в национальном парке «Хибины», получил поддержку регионального Центра кластерного развития. Проект реализуется участниками туристско-рекреационного кластера ООО «Элвуд Эко Виладж» и индивидуальным предпринимателем Алексеем Васильчуком. Его идея заключается в организации комплексного туристического продукта, основанного на концепции «однодневных походов без рюкзаков и палаток» с проживанием в Кировске.

С целью продвижения туристических услуг, а также чтобы показать целевой аудитории преимущества путешествий по Мурманской области, в частности по Хибинам, предприниматели обратились в Центр кластерного развития Мурманской области за маркетинговой услугой по продвижению сайта проекта.

При поддержке Центра в 2022 году на 38% увеличилось количество запросов на услуги. По сравнению с 2021 годом в 2022 году возросли продажи туров на 23%. Проект «Элвуд Трэвел» получил импульс для развития, узнаваемость, повышенное доверие и интерес среди потенциальных гостей.

«Отличительной особенностью наших услуг является направленность на индивидуальные и семейные туры. Это позволяет предоставить каждому участнику максимальный комфорт в походах, соблюдать удобный темп и при желании корректировать маршруты», – рассказал руководитель проекта Алексей Васильчук.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru