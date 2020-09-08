Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне

Более 15 миллионов рублей составит планируемая экономия бюджетных средств, благодаря внедрению проекта энергоэффективности в социальных учреждениях Кировска в осенне-зимний период 2020-2021 года, об этом вчера сообщил в рамках оперативного совещания глава администрации города Юрий Кузин.

Проект энергоэффективности реализуется в ряде пилотных муниципалитетов Мурманской области. В Кировске проект рассчитан до 2026 года и предполагает реализацию целого комплекса мероприятий, которые должны дать экономию по потребляемому тепловому ресурсу до 70% к 2025 году. Все инвестиционные мероприятия, включенные в программу, имеют окупаемость от года до пяти лет. Сэкономленные в рамках программы средства в полном объеме направляются на развитие социальной сферы.

По словам Юрия Кузина, к 2020 году муниципалитет полностью заменил приборы учёта в социальных учреждениях на энергоэффективные, на 100% осуществлен переход на закрытую систему водоподготовки в социальной сфере, до 2022 года планируется полная настройка системы энергоэффективности по теплоснабжению. До 2025 года запланирована к реализации программа утепления контуров зданий, с 2021 года планируется начать установку систем рекуперации воздуха. Кроме того, к 2022 году зданиях планируется завершить замену всех светильников на энергоэффективные. С этого года начнется установка приборов диспенсеров распылителей во всех социальных объектах с коротким периодом окупаемости.

В частности, модернизированы 39 тепловых пунктов во всех социальных объектах, общий объем затрат 11 млн рублей, планируемая окупаемость до 2023 года. Также в 2020 году произведена установка теплового оборудования на социальных объектах, объём инвестиционных затрат 2,4 млн рублей, затраты окупятся до 2023 года. К 2021 году будет произведена замена тепловых вводов на социальных объектах, где есть потребность в этом, планируемые затраты составят 3,15 млн рублей, окупаемость до 2026 года. Кроме того на ряде объектов до 2022 года будут установлены светодиодные светильники, объём запланированных средств 5,2 млн рублей, окупаемость до 2024 года.

«Эффект от внедрения проекта в 2019-2020 году это 5,8 млн рублей в 8 учреждениях в 17 зданиях, как и планировалось. Фактический эффект даже выше, чем расчетный, на который мы ориентировались. Достигнуто 100% исключение потребления электрической энергии для обеспечения подогрева воды в бойлерных системах. Переход на закрытую систему горячего водоснабжения позволяет сэкономить до 30% тепловой энергии. Мы получили эффект по всем объектам социальной сферы, существенное улучшение качества горячей воды. План экономии бюджетных средств на отопительный сезон 2020-2021 года это 15 млн рублей. Ведется ежедневный мониторинг всех 42 объектов с точки зрения соблюдения плана-графика экономии теплового ресурса. В случае, если наблюдается суточное отклонение, это является основанием для более детального анализа и разбора причин отклонения и принятия соответствующих управленческих решений», – рассказал Юрий Кузин.

Кроме того, по словам главы администрации Кировска, осуществляются шаги по реализации проекта энергоэффективности в жилой сфере в рамках сотрудничества с компанией «ФосАгро».

«Мы вышли на собрание собственников, по причине определенных ограничений этот график сместился, но есть уверенность, что 15 жилых домов в рамках пилотного проекта позволят нам создать успешный прецедент в Кировске, который даст эффекты не меньшие, чем в социальной сфере, и позволит убедить людей в необходимости реализации проекта энергоэффективности. Сэкономленные средства планируется направить на необходимые текущие и капитальные ремонты жилого фонда», – пояснил глава администрации.

По итогам доклада глава региона Андрей Чибис дал поручение вице-губернаторам Елене Дягилевой и Юрию Сердечкину до конца недели проработать предложения по созданию системы мотивации для активизации внедрения энергосберегающих технологий в регионе.

«С учётом опыта Кировска и достигнутых эффектов и результатов, необходимо мотивировать муниципальные и государственные учреждения, сами муниципалитеты, чтобы это вошло в тираж. Это уже не должно быть пилотами, это должно стать практикой. С другой стороны, необходим набор коробочных решений. У нас при Минэнерго и ЖКХ есть соответствующий центр энергоэффективности, он должен стать центром компетенций в этой работе», – подчеркнул Андрей Чибис.