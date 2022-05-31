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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 15:00

Проект «Федорова Тундра» можно реализовать в соответствии с принципами устойчивого развития

АО «Федорово Рисорсес», компания-оператор проекта «Федорова Тундра», провела общественные обсуждения отчёта по экологической и социальной оценке проекта в селе Ловозеро, городах Апатиты и Кировск в период с 24 по 26 мая 2022 года. В мероприятиях приняли участие более 50 представителей общественных организаций, органов власти и местного самоуправления, ученых Кольского научного центра, а также жителей региона, проявляющих интерес к проекту освоения крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы, расположенного на территории Ловозерского района Мурманской области.

Совместно с группой экспертов Центра экологической оценки «Эколайн» были идентифицированы и подробно описаны около тридцати наиболее значимых воздействий на природную и социальную среду, проведено их ранжирование, а также выработаны рекомендации для менеджмента компании и разработчиков проектной документации.

По мнению специалистов, выявленные возможные отрицательные воздействия, могут быть эффективно предотвращены или снижены до допустимых пределов, что позволяет реализовать проект «Федорова Тундра» в соответствии с принципами устойчивого развития.

«Компания «Федорово Рисорсес» демонстрирует открытость и стремится учитывать интересы жителей Кольского Заполярья уже на предпроектном этапе. Такой взвешенный и социально-ответственный подход крайне важен при реализации новых индустриальных проектов, особенно в Арктической зоне. Именно во взаимодействии рождаются лучшие решения, которые направлены на развитие Мурманской области и создание лучших условий для северян», - отметила генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Светлана Панфилова.  

«Принципы ответственного недропользования интегрированы во все аспекты деятельности нашей компании. Именно поэтому мы взяли на себя дополнительные обязательства и инициировали ЭСО. Это позволит на последующих этапах реализации проекта выбрать наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду и сохранить уникальную природу Севера, - комментирует Валерий Борисов, генеральный директор АО «Федорово Рисорсес», - Мы благодарим всех участников за конструктивный диалог и сотрудничество. Взаимодействие с региональным сообществом будет активно развиваться и в дальнейшем, на всех этапах реализации проекта».

Все желающие могут самостоятельно ознакомиться с отчётом об экологической и социальной оценке на сайте АО «Федорово Рисорсес» или в Общественных приёмных проекта, открытых на базе библиотек в Ловозере, Ревде и Апатитах, а также высказать своё мнение, обратившись в компанию с помощью формы обратной связи: https://fedorovoresources.ru/ru/ecology

До конца 2022 года планируется разместить на электронных ресурсах финальную версию отчёта, уже с учётом поступивших замечаний и предложений.

АО «Федорово Рисорсес» приступило к всесторонней экологической и социальной оценке проекта освоения месторождения металлов платиновой группы «Федорова Тундра» в июне 2021 года. Методика экологической и социальной оценки по стандартам МФО предполагает обязательное публичное обсуждение материалов ЭСО на всех этапах её проведения. Ранее в 2021 году состоялись презентации Предварительного отчета по ЭСО в онлайн и очном форматах. Для проведения ЭСО приглашён Центр по экологической оценке «Эколайн».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, АО «Федорово Рисорсес» – недропользователь и оператор проекта «Федорова Тундра». 100% акций принадлежит ООО «Федорово Холдинг», учредителями которого выступают ООО «Фёдорово Минералз» и ООО «Ростех – Развитие бизнеса». В настоящее время компания-оператор актуализирует ТЭО постоянных кондиций и вырабатывает основные технологические решения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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