Проект «Герои Севера» на старте привлёк около 190 северян – участников специальной военной операции

Региональный проект «Герои Севера», который стартовал в Мурманской области 23 февраля, уже собрал почти 250 заявок военнослужащих, которые участвовали или участвуют в специальной военной операции. Напомним, проект является региональным аналогом федеральной программы «Время Героев».

Сейчас специалисты изучают и анализируют поступившие анкеты, кандидатам также предстоит составить эссе, а после пройти тестирование и собеседование.

28 мая, в День Мурманской области, будут объявлены имена победителей, которых пригласят пройти очный этап обучающей программы.

Специалисты подчеркивают, что «Герои Севера» – важный социальный проект, который поможет в поэтапной адаптации военнослужащих к мирной жизни. Обучающая программа с наставничеством раскроет потенциал участников, чтобы они могли применить свои навыки и способности в новой сфере.

Очный этап проекта «Герои Севера» будет состоять из корпоративного модуля, который пройдёт в летний период, и программы переподготовки – с сентября 2025 года по май 2026 года. Обучение будет проводиться на базе РАНХиГС с выдачей соответствующего диплома.

В ходе проекта участники совершат поездки в различные муниципальные образования, пройдут стажировку в государственных органах и на предприятиях. Помощь им окажут наставники –руководители высшего звена, главы предприятий, лидеры мнений и общественники, члены правительства Мурманской области.

Полученные знания помогут участникам проекта трудоустроиться в органы местного самоуправления, государственной власти и на предприятия Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, принять участие в проекте «Герои Севера» могут участники СВО, имеющие управленческий опыт, граждане РФ, с высшим или средним специальным образованием. Для тех, кто ещё находится в зоне боевых действий, предусмотрены гибкие сроки с учётом несения военной службы и по согласованию с Министерством обороны РФ.

Подать заявку на участие в проекте можно до 31 марта на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/