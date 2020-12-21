Проект художественного оформления пылевтерозащитных экранов ММТП – в числе победителей ХХII Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств

Проект художественного оформления пылеветрозащитных экранов Мурманского морского торгового порта вошёл в число победителей XXII Всероссийского фестиваля дизайна, архитектуры, искусств. Он завоевал диплом 3 степени в номинации «Средовой дизайн. Лучший реализованный проект». Художественный руководитель проекта - Александр Рыжкин.

Напомним, открытие уникального пылеветрозашитного экрана в ММТП состоялось весной 2020 года. Его строительство проходило в соответствии с соглашением о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и АО «Мурманский морской торговый порт». Соглашение было заключено в 2017 году в рамках Года экологии в Российской Федерации и включает 13 проектов: применение систем орошения, строительство ливневых очистных сооружений, создание экологической диспетчерской и др. Ещё на этапе разработки проекта пылеветрозашитного экрана было решено, что производственный объект должен быть не только эффективным, но и красивым.

«Мурманск - мужской, сильный город, город-порт и город-герой! И герой без лишнего пафоса, ему не нужно доказывать свою состоятельность, не нужно напоминать, кто он и чего стоит. Монументальное искусство в Мурманске неразрывно связано с его историей. Это искусство большого трудового подвига, сильных людей, героического прошлого и перспективного будущего. Порт - это отправная точка возникновения города, его сердце, поддерживающее жизненные силы гигантского организма, работающее без права на усталость, отдых или карантин», - сказал А. Рыжкин.

Общая концепция дизайнерского решения оформления экранов «Северное сияние» включает в себя пять художественных панно. Панно «Врата в Арктику» - это продолжение пейзажа Кольского залива. Простор неба, отражающийся в воде, корабли в море, современный ледокол и героический, почти былинный ветеран-ледоход «Ленин». Рядом с ними - женщина с ребёнком. Это образ семьи и поддержки на родном берегу, где всегда ждут. Мальчик - будущее Мурмана, символ преемственности поколений.

Центральное панно «Мурманск – город-порт», выходящее на площадь морского вокзала, приветствует суда, приходящие в залив. Маяк тёплым, гостеприимным, жёлтым светом приглашает в гавань и указывает правильный путь. Ещё два панно - это «Герб Мурманска» и надпись «Мурманский морской торговый порт». Панно «История Арктики» обращено к заливу, его видят экипажи проходящих судов и жители Абрам-Мыса. На нём запечатлены графические образы, навеянные доисторическими петроглифами Арктики: силуэты трех охотников на лыжах, огромной рыбы, тянущей по бурному морю лодку с людьми, звери, медведи, олени, - всё движется в круговороте вечного солярного знака.

Работа над художественным оформлением экранов в ММТП проводилась во взаимодействии со студентами и преподавателями Мурманского арктического государственного университета, МГХПА им С.Г. Строганова и РАЖВИЗ им И.С. Глазунова. Александр Рыжкин - художник, доцент МГХПА им. С.Г. Строганова, член правления и председатель Московского отделения ВТОО МОСХ России, фронтмен команды «RyzhkinTeams».