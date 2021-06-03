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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 12:30

Проект из Мурманска признан новой достопримечательностью России: он вошёл в пятерку финалистов всероссийского конкурса

В Общественной палате Российской Федерации эксперты объявили пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Культурный след». Среди них – проект «Кит» жителя Мурманска Андрея Крохина.

По задумке автора в Териберке появится арт-объект «Кит». Скульптура будет установлена на побережье Баренцева моря, во время прилива будет видна только верхняя часть, а во время отлива к ней можно будет подойти, потрогать, сфотографироваться. По словам Андрей Крохина, арт-объект посвящён бесконечной силе и красоте природы в каждой её детали.

Арт-объект установят в регионе осенью этого года.

Всероссийский конкурс «Культурный след» – проект, позволяющий силами местных жителей увековечивать память выдающихся людей и значимых событий прошлого, создавать новые реальные и виртуальные точки притяжения на карте страны, разрабатывать народные туристические маршруты и достопримечательности. «Культурный след» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В этом году конкурс объединил более тысячи участников из 64 регионов России. Победителями Всероссийского конкурса «Культурный след» стали проекты из Твери, Томска, Тулы, Краснодарского края и Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в прошлом году одним из победителей стал проект северянки Юлии Говеры, которая предложила установить в городе Полярный памятник героям книги Вениамина Каверина «Два Капитана».

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