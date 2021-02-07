Проект из Мурманской области – призёр VII Всероссийской турпремии «Маршрут года»

В Саранске завершился финал VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Тур #ВкусАрктики компании «Эко Отель», из Мурманской области стал лауреатом второй степени в номинации «Лучший гастрономический тур».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, всего конкурсному жюри мероприятия были представлены 202 проекта из 46 регионов России.

#ВкусАрктики был разработан с акцентом на погружение туристов в основы саамской, поморской и современной арктической кухни в заведениях общественного питания – участниках проекта «Гастрономическая карта России». Тур интегративен и знакомит с историей, культурой и бытом народов Кольского полуострова.

«Это действительно интересный тур, который был также поддержан правительством региона. В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 200 тысяч рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.