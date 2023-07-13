Проект из Мурманской области – в числе призёров всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

Проект из Мурманской области – в числе призёров всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций 2023». Мероприятия финала состоялись в Вологодской области на площадке образовательного центра кадетской школы «Корабелы Прионежья» им. Героя России Юрия Воробьева.

В 2023 году участниками отборочных туров фестиваля стали талантливые ребята из 75 субъектов России, а также Республики Беларусь.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в номинации «Образовательный бренд территории» призером стал этнокультурный образовательный проект «Открываем землю Тре», разработанный инициативной группой педагогов Североморской школы полного дня.

Также в рамках фестиваля состоялась всероссийская научно-практическая конференция «Сохранение культурного наследия народов России в контексте региональных особенностей социально-экономического развития: глобальность задач и конкретность действий». Ее цель – обмен практическим опытом в области сохранения культурного наследия регионов.

Опыт нашего региона представила заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая.

Фото: https://gov-murman.ru