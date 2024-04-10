Проект из Мурманской области – в финале конкурса «Россия – футбольная страна»

Российский футбольный союз определил участников национального этапа конкурса «Россия – футбольная страна». В финальную стадию конкурса, проводящегося при поддержке Минспорта России, вышел проект «Лига Мегаспорт» из Мурманской области.

Четвертый сезон конкурса Российского футбольного союза вышел на финишную прямую. «Россия – футбольная страна» поощряет лучшие инициативы, направленные на развитие футбола в регионах. До 24 мая будут определены победители в восьми номинациях, представленных на официальном сайте конкурса.

За первое место в каждой номинации вручат 350 тысяч рублей, за второе место – 300 тысяч, за третье – 250 тысяч.

В ежегодном конкурсе РФС стартовали 444 проекта из 76 регионов. С середины февраля по конец марта участники прошли два этапа – региональный и межрегиональный. В решающую стадию вышли 152 проекта. В номинации «Лучшая любительская лига» на победу претендует «Лига Мегаспорт».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, проект был создан в 2013 году и с тех пор расширился до 60 команд-участниц. В соревнованиях «Лиги Мегаспорт» по футзалу и футболу 8х8 играют спортсмены из Никеля, Заполярного, Гаджиево, Западной Лицы, Полярного, Снежногорска, Александровска, Мурманска, Североморска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кировска, Полярных Зорь и Кандалакши.

Фото: https://gov-murman.ru