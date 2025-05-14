Проект из Мурманской области – в финале конкурса «Россия – футбольная страна»

Проект из Мурманской области вошёл в число финалистов конкурса «Россия – футбольная страна» в номинации «Лучшая футбольная инициатива». Национальная комиссия определила лучшие проекты, которые поборются за победу и денежный приз. Всего было рассмотрено 572 инициативы из 79 регионов страны.

Проект «Село Ловозеро 2.0 – добрый футбол» объединил более 90 школьников, которые бесплатно занимаются футболом. Тренировки проводит наш земляк Янис Шебут. Также северянин организует поездки на турниры и поощряет детей призами за спортивные успехи.

Вчера проходила онлайн-защита проектов. Их оценивали легенды отечественного футбола, комментаторы, спортивные журналисты, блогеры, представители Российского футбольного союза и звёзды шоу-бизнеса, любящие футбол. По итогам защиты будут определены победители.

За первое место в конкурсе предусмотрен денежный приз – 350 тысяч рублей, за второе место – 300 тысяч, за третье – 250 тысяч.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, конкурс «Россия – футбольная страна» проводится Российским футбольным союзом при поддержке Министерства спорта Российской Федерации для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах.

Фото (Российский футбольный союз): https://gov-murman.ru/info/news/