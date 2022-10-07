Проект из Мурманской области вошёл в шорт-лист национальной премии «Хрустальный компас»

В шорт-лист Х конкурса «Хрустальный компас» в номинации «Научное достижение» вошёл проект ученых из Мурманской области. Заседание экспертного совета национальной премии состоялось в штаб-квартире Русского географического общества в Москве, в числе финалистов представители России, Франции, Китая, Сербии, Эстонии.

Проект «Многолетние исследования встречаемости антропогенного мусора в морях Российской Арктики» реализуется ПИНРО им. Книповича, Институтом океанологии им. Ширшова РАН, Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и Мурманским арктическим государственным университетом.

Проект направлен на всестороннее изучение одной из важнейших проблем современности — загрязнения различных районов Мирового океана антропогенным мусором, а именно морей российской Арктики, и выявление основных источников этого загрязнения. В рамках исследования учеными впервые созданы карты встречаемости мусора на акватории морей Российской Арктики. Полученные данные послужат дополнением существующих экологических карт и атласов загрязнения среды обитания окраинных морей РФ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Хрустальный компас» — это престижная международная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Премия вручается за выдающиеся достижения и уникальные проекты современности, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия. Главной целью премии является поиск и поддержка тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает.

Соискателями «Хрустального компаса», который в нынешнем году вручается уже в десятый раз, стали 579 проектов из 27 стран мира. Имена победителей «географического Оскара» назовут на юбилейной церемонии вручения в Москве.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru