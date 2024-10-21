Проект из Мурманской области вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024

Проект Единого волонтёрского центра Мурманской области «От родника до океана. Маяки» участвует в народном голосовании международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Территория для жизни».

Как сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области, до 21 ноября любой желающий может отдать свой голос за проект по восстановлению маяков по ссылке: https://vk.com/app52202761.

Чтобы проголосовать, необходимо выбрать «Организации»-«Территория для жизни»-«Команды 18+»-Проект «От родника до океана. Маяки».

Фото (Единый волонтёрский центр Мурманской области): https://vk.com/app52202761#/