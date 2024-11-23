Проект Кольской АЭС признан лучшим в стране образовательным проектом в сфере экологии и природопользования

В Совете Федерации подвели итоги VI Всероссийского конкурса «Надёжный партнёр – Экология». В номинации «Лучший образовательный проект в сфере экологии и природопользования» лауреатом стал проект Кольской АЭС «День экологических знаний».

Ежегодно 1 сентября в городе Полярные Зори в рамках проекта проходит масштабное экологическое мероприятие для школьников и их родителей, организованное Кольской АЭС. Участники мероприятия погружаются в мир экологии через логические игры и загадки. Кроме того, они получают ценную информацию от представителей станции о заповедниках, флоре и фауне Кольского полуострова.

Более 300 участников ежегодно повышают свой уровень экологических знаний, учатся правильно сортировать отходы и узнают о местах их селективного сбора в городе. В проекте принимают участие образовательные культурные учреждения города: отдел образования, «Дом детского творчества», «Городской дворец культуры», региональное отделение российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Проект «День экологических знаний» уже внедряется на предприятиях «Росатома».

«Кольская АЭС, как предприятие Государственной корпорации Росатом, в очередной раз подтвердила приверженность целям устойчивого развития ООН и экологическим ценностям ответственного предприятия, работающего в условиях хрупкой Арктической экосистемы. И особенно важно, что эту приверженность мы передаём детям через наши образовательные проекты», – подчеркнул советник директора Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на постоянной основе станция организует экологические экскурсии и выставки, проводит экосубботники для жителей города Полярные Зори и региона. В период с 2021-го по 2024 год станция провела 40 экопросветительских мероприятий и организовала 22 экскурсии.

«Экологическая политика Кольской АЭС – сохранять и поддерживать экосистемы Арктического региона. Мы внедряем инициативы, направленные на популяризацию знаний о природе и ответственное отношение к окружающей среде. Например, на станции созданы все условия для раздельного сбора мусора – полиэтиленовых бутылок, плёнки, батареек, ртутьсодержащих отходов, каждый месяц проводится сбор макулатуры», - отметила Ирина Пенина, начальник отдела охраны окружающей среды предприятия.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.