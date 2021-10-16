Проект команды Мурманской области по развитию придорожного сервиса признан лучшим в ходе обучающей программы РАНХиГС

Команда Мурманской области приняла участие в заключительном этапе обучения в РАНХиГС по программе «Системный подход в управлении регионом». в составе региональной команды. В состав региональной команды вошли председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова, первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Носарев, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Программа «Системный подход в управлении регионом» реализуется в рамках цикла уникальной по своему содержанию и структуре программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», в ходе которой участники разбирают лучшие отечественные и зарубежные практики, развивают лидерские и командные навыки и компетенции, формируют навыки и потребность в непрерывном самообразовании. Также целью обучения является улучшение инвестиционного климата в российских регионах путём повышения управленческого мастерства региональных команд.

В ходе обучения команда Мурманской области под руководством Елены Стуковой разработала и представила проект «Создание придорожного сервиса в с. Териберка для повышения туристической привлекательности Кольского района Мурманской области».

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, команда стала победителем, получив награду за лучший региональный проект, а также стала лидером в номинации «Лучшая презентация проекта». В дальнейшем проект будет реализован на территории региона, также планируется тиражировать его на другие туристические привлекательные, но отдалённые территории Мурманской области.