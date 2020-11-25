Проект комплексной схемы организации дорожного движения в Мурманске - для пешеходов и автолюбителей

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера провёл совещание по проекту комплексной схемы организации дорожного движения в Мурманске. Новый документ транспортного стратегического планирования направлен на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в городе, предупреждение заторов, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

– Мы стараемся своевременно реагировать на изменение транспортных потребностей. Схема будет синхронизирована с планами социально-экономического развития Мурманска, а после обсуждения с представителями общественности утверждена как основополагающий документ транспортного развития, – отметил Евгений Никора.

Мероприятия также направлены на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов, организацию дополнительных парковочных мест. Евгений Никора подчеркнул, что в ходе выполнения работ по преобразованию дорожной инфраструктуры будут учитываться мнения мурманчан.