Проект «Курс на Север» и Торгово-промышленная палата Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках Дня открытых дверей Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области», приуроченного к 35-летию организации, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между проектом «Курс на Север» и региональной Торгово-промышленной палатой.

Документ подписали президент Союза Татьяна Русскова и руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко.

Соглашение направлено на поддержку предпринимателей в решении кадровых задач, а также развитие системы привлечения квалифицированных специалистов в регион. В числе договорённостей – проведение совместных мероприятий, развитие информационного взаимодействия, а также содействие в подборе персонала для членов палаты.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, такие партнёрские соглашения с работодателями – важная часть инфраструктуры проекта. На сегодняшний день «Курс на Север», реализуемый в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», выстроил взаимодействие уже с более чем 110 предприятиями и организациями Мурманской области, обеспечивая адресную кадровую поддержку и помощь в адаптации новых сотрудников.

Работа по взаимодействию с бизнес-сообществом продолжается: в мае команда «Курса на Север» принимает участие в выездных мероприятиях, организованных министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. Встречи с предпринимателями проходят в муниципалитетах региона в рамках Дней предпринимательства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/