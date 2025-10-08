У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских картМурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.25 12:00

Проект «Курс на Север» отмечен спецноминацией HR-премии правительства Москвы «В кадре»

Команда проекта «Курс на Север» была отмечена в рамках HR-премии правительства Москвы «В кадре» спецноминацией за выдающиеся решения в области работы с людьми от ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Церемония награждения состоялась в Москве.

Награду руководителю проекта «Курс на Север» Венере Кравченко вручила директор Северо-Центрального региона и руководитель отдела продаж по работе с государственными организациями HeadHunter Ирина Котусенко.

«Мы понимаем, насколько важна Арктика для России, и создание качественного, системного проекта по привлечению, адаптации и удержанию специалистов в Мурманской области — это исключительно ценная и нужная инициатива. «Курс на Север» демонстрирует комплексный подход, который действительно помогает профессионалам сделать осознанный выбор в пользу развития на Севере», — отметила Ирина Котусенко.

Высокая оценка проекта «Курс на Север» подтверждает эффективность выбранного подхода к кадровому обеспечению Мурманской области. Благодаря реализуемой инициативе в Кольское Заполярье уже переехали 753 человека, из которых 460 — это специалисты, а 293 — члены их семей.

«Оценка деятельности проекта в рамках HR-премии правительства Москвы «В кадре» — важное признание нашей работы на федеральном уровне. Проект не только помогает решать кадровые задачи Мурманской области, но и становится примером реализуемой практики в сфере повышения кадрового потенциала для других регионов. Мы сопровождаем специалистов на всех этапах — от поиска работы до переезда и адаптации, чтобы они могли полностью реализовать свой карьерный потенциал на Севере», — прокомментировала руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, проект «Курс на Север» уже на протяжении двух лет помогает специалистам из других регионов переехать в Мурманскую область. Он стал значимым шагом в привлечении в Кольское Заполярье квалифицированных кадров. Проект реализуется по поручению главы региона Андрея Чибиса и входит в перечень мероприятий губернаторского плана «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554730/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)У жителей Мурманской области на руках около 3 млн банковских карт-PRO Валюту (16+)Утром курс доллара США повышается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: в сфере здравоохранения мурманчане отмечали сложности с дозвоном в контакт-центр-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»