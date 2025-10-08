Проект «Курс на Север» отмечен спецноминацией HR-премии правительства Москвы «В кадре»

Команда проекта «Курс на Север» была отмечена в рамках HR-премии правительства Москвы «В кадре» спецноминацией за выдающиеся решения в области работы с людьми от ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Церемония награждения состоялась в Москве.

Награду руководителю проекта «Курс на Север» Венере Кравченко вручила директор Северо-Центрального региона и руководитель отдела продаж по работе с государственными организациями HeadHunter Ирина Котусенко.

«Мы понимаем, насколько важна Арктика для России, и создание качественного, системного проекта по привлечению, адаптации и удержанию специалистов в Мурманской области — это исключительно ценная и нужная инициатива. «Курс на Север» демонстрирует комплексный подход, который действительно помогает профессионалам сделать осознанный выбор в пользу развития на Севере», — отметила Ирина Котусенко.

Высокая оценка проекта «Курс на Север» подтверждает эффективность выбранного подхода к кадровому обеспечению Мурманской области. Благодаря реализуемой инициативе в Кольское Заполярье уже переехали 753 человека, из которых 460 — это специалисты, а 293 — члены их семей.

«Оценка деятельности проекта в рамках HR-премии правительства Москвы «В кадре» — важное признание нашей работы на федеральном уровне. Проект не только помогает решать кадровые задачи Мурманской области, но и становится примером реализуемой практики в сфере повышения кадрового потенциала для других регионов. Мы сопровождаем специалистов на всех этапах — от поиска работы до переезда и адаптации, чтобы они могли полностью реализовать свой карьерный потенциал на Севере», — прокомментировала руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, проект «Курс на Север» уже на протяжении двух лет помогает специалистам из других регионов переехать в Мурманскую область. Он стал значимым шагом в привлечении в Кольское Заполярье квалифицированных кадров. Проект реализуется по поручению главы региона Андрея Чибиса и входит в перечень мероприятий губернаторского плана «На Севере — жить!».

