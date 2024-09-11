Проект «Лица героев»: окрыли мурал в лицее

В Мурманском академическом лицее на улице Аскольдовцев, 9/22 в рамках проекта от «Единой России» «Лица героев» состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого Герою Советского Союза, Герою Российской Федерации, учёному-океанологу Артуру Чилингарову.

Выдающийся полярник и исследователь в области океанологии внёс значительный вклад в освоение и изучение Арктики, Антарктики и северных морей. Его пример и сегодня вдохновляет новое поколение северян на новые открытия и достижения.

Как сообщает администрация города Мурманска, мурал стал не только украшением учебного заведения, но и символом значимости научных исследований, напоминанием о том, что преодоление преград — важный шаг на пути к успеху.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28445&page=1